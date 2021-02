Coronavirus e contagi, "ci sono le regole. Ma è difficile farle rispettare"

Recita la segnalazione: "Non sono sorpreso nel leggere che ci siano tre classi in quarantena. Mia figlia mi ha riferito che l'autobus della linea 4 è affollato e addirittura qualcuno non indossa correttamente la mascherina. A queste condizioni preferisco la scuola online, almeno fino a quando non siamo tutti vaccinati. In conclusione ci sono le regole, ma è difficile farle rispettare perchè il virus ha vita facile e i contagi si possono allargare alle famiglie e non solo".