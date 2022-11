"Linea 4, continui e ripetuti disservizi"

Recita la segnalazione: "Mi chiamo Cristina Carrabino, abito a Forlì e usufruisco tutti i giorni della linea 4 di start romagna per recarmi al lavoro. È più di una settimana che le corse saltano senza alcuna giustificazione logica. Ho reclamato al punto bus competente e mi è stato risposto che sono in carenza di personale e quindi le corse saltano . Come risposta la trovo inaccettabile perché io pago regolarmente l'abbonamento per avere un servizio mensile e non a giorni alterni. Nel pomeriggio di lunedì sono state saltate due corse contemporaneamente; corsa delle 1708 e corsa delle 1728 da Porta San Pietro in direzione Ronco. Sono stata un'ora alla fermata a congelarmi per loro problemi di organizzazione interna che non devono andare ad intaccare un servizio pubblico. Sono giorni e giorni che i disservizi si ripetono e settimana scorsa hanno fermato una corsa della linea 4 direzione Ronco in stazione perché non avevano l'autista per proseguire. Considero tutto questo interruzione di servizio pubblico e se l'azienda non è in grado di gestire i propri dipendenti.. Rpeto non deve essere un mio problema e soprattutto il problema non si deve ripercuotere su noi cittadini. Attendo risposte dall'azienda altrimenti prenderò i dovuti provvedimenti del caso e passerò ad azioni legali per ripetute interruzioni di servizio pubblico. Cordiali saluti Cristina".