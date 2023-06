Via Alessandro Schiavi · Cà Ossi

Via Alessandro Schiavi · Cà Ossi

Recita la segnalazione: "Dal giorno dell’alluvione, che per fortuna non ha creato alcun problema nella zona di Forlì dove abito, sono senza linea telefonica Tim dopo tante segnalazioni non è stato ancora risolto il problema. Ci sono altre persone con il mio stesso problema?"