"Linee 8 e S8 sospese per lavori, ma nessuna informazione alla fermata. E disagi per gli studenti"

Recita la segnalazione: "Vorrei segnalare un disservizio da parte di Start Romagna che da mercoledì ha sospeso le due linee per lavori in corso. Peccato che la segnalazione è pubblicata solo sul sito, ma alle fermate impattate non hanno affisso nessuna segnalazione. Mia figlia giovedì mattina è entrata a scuola con ritardo- C'erano anche altri studenti li ad aspettare, inconsapevoli che l'autobus non sarebbe passato. Eppure basta poco. Essendo un abbonato, non devo entrare sul sito per avere queste informazioni! Me le devi dare! In qualunque modo. E, da genitore, ho chiesto la cortesia ai miei colleghi di poter uscire prima per accompagnare mia figlia a scuola. Se pago un abbonamento annuale è perché ne ho necessità! E se decidono di non passare, quantomeno facciano una segnalazione per il verso. Saluti, Luana"