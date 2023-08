"Livello carente di pulizie negli spazi di attesa del pronto soccorso"

Recita la segnalazione

Purtroppo martedì 29 agosto ho dovuto accompagnare mia moglie al Pronto Soccorso dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni; erano trascorse da poco le 6.00, per fortuna vi erano solo altri 10-12 sfortunati ad attendere di essere assistiti. Ci siamo quindi sistemati in sala d'attesa. Nel tempo lì trascorso ho potuto osservare come quegli spazi avessero necessità di essere ripuliti: pavimenti, punti di appoggio e suppellettili mostravano segni di una pesante frequentazione, non parliamo dei bagni, una condizione veramente pietosa e vi risparmio le foto (da me comunque conservate). Ho avuto la netta sensazione che quei locali non fossero stati puliti da lungo tempo.

Ho chiesto perciò informazioni al personale infermieristico presente che mi ha confermato che non sono puliti più di una volta al giorno. Pensai quindi che questa necessaria operazione sarebbe stata eseguita a breve, prima che l'afflusso alla struttura avesse subito l'impennata giornaliera. Mi sbagliavo, si éè dovuto attendere sino alle 9,30 perché si presentasse l'addetta alle pulizie che, devo dire, si è mostrata pure abbastanza attenta. Nel giro di un'ora e venti ha ripulito i pavimenti della sala e dei bagni (anche se con un unico straccio, inumidito spero da un igienizzante), le superfici di appoggio corrispondenti alle finestrature, i mobili, i sanitari dei bagni (anche se il tempo dedicato ai bagni non ha superate che qualche minuto) e ricaricato i contenitori degli asciugamani.

Ha poi pulito, sostituendo lo straccio, pure il pavimento della zona a vetri che precede l'ingresso alla sala d'attesa. Da questa esperienza traggo queste conclusioni che penso sia condivise da chi legge: molte sono le polemiche ed osservazioni in merito alla gestione del locale Pronto Socorso, ma, abbandonando almeno una volta queste, ritengo però che assolutamente tali spazi, così intensamente frequentati da pazienti portatori di svariate patologie, debbano essere oggetto di maggiore attenzione a favore di una necessaria e costante pulizia degli stessi.

Alvaro Lucchi