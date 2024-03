"Lo avevamo cambiato appena un mese fa. Ennesimo bidone della raccolta rifiuti rotto"

Riceviamo e pubblichiamo: "Segnalo per l’ennesima volta un bidone rotto. Lo abbiamo cambiato appena un mese fa per lo stesso motivo. Tra l’altro io sono anche cieco e tutti i giorni di raccolta mi trovo davanti il cancello tutto questo. Finora mi è andata sempre bene che non sono mai inciampato e fatto male, spero per loro che non capiti mai. Lo abbiamo più volte segnalato all’ente, come noi del resto tanti altri cittadini che pagano regolarmente le tasse e i disservizi (soprattutto in questo caso). E' vergognoso che nessuno prenda provvedimenti, ma è altrettanto vergognoso dipendenti che si comportano in questo modo, svogliati e con poca voglia di lavorare, ma soprattutto di rompere un bene comune che alla fine va ad incidere sulle tasche di tutti. Solitamente sono sempre ben ponderato con le parole ma questa volta mi sono proprio rotto… (e qui mi fermo che è meglio…). Comunque quando sarà ora mi ricorderò di tutto questo! E ora di fare basta una volta per tutte!".

Loris