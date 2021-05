Anche Ateneo Danza protagonista a "Lo sport fa centro"

Recita la segnalazione: "Ateneo Danza non poteva mancare all’appuntamento con lo sport in centro a Forlì, che ha animato piazza Saffi nel week-end. Durante la giornata di domenica, alcuni allievi del corso professionale ABT Ntc Level 5, hanno potuto dare una breve dimostrazione di quelle che sono le attività svolte quotidianamente nelle sedi di Via Bezzecca 13/A di Forlì e di Via Cervese 1283 a Cesena. L’impegno profuso ogni giorno dalla direttrice Stefania Sansavini e da tutto il suo staff è notevole: sono numerosi gli allievi che, dopo avere studiato con moltissimo impegno e dedizione danza presso l’Ateneo, abbiano poi proseguito gli studi all’estero (Zurigo, Stoccarda, Londra, Vienna, Montecarlo, solo per citarne alcune) o intrapreso straordinarie carriere artistiche presso le più importanti compagnie europee. Numerosi sono gli studenti provenienti da altre regioni di Italia che si sono trasferiti a Forlì per studiare danza, coltivare la passione e inseguire un sogno".