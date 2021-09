Lunga attesa agli sportelli Cup

Recita la segnalazione

Fila di un'ora all'esterno del Cup in via Colombo e ti chiedono all'ingresso a voce alta cosa devi fare (...e la privacy?). Poi finalmente si entra a prendere il numero e accomodarsi in sala d'aspetto. 4 sportelli aperti, il quinto è impegnato al cellulare. Speriamo vadano bene i documenti altrimenti, come raccontava una signora anziana, si ricomincia tutto daccapo. Utilizzo il fascicolo sanitario da sempre, purtroppo le pratiche patenti con commissione non è tra i servizi online, nemmeno utilizzando le farmacie. Al telefono l'ufficio patenti consiglia di rivolgersi all'Aci (a pagamento) o al Cup in città vicine.