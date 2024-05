"Cinque mesi di attesa alla Motorizzazione Civile solo per accedere allo sportello"

Scrive il segnalante

Segnalo i tempi biblici per la presentazione della domanda di ammissione all'esame di teoria per la patente auto. Come già segnalato da altri in passato, per questo tipo di servizio serve inviare una mail alla Motorizzazione ed attendere pazientemente la sua risposta. Ho mandato la mail il 22/04/2024, la risposta e' arrivata in data 07/05/2024 e la prima data utile per l'appuntamento per protocollare la domanda è il 01/10/2024: 5 mesi per avere udienza allo sportello. Vorrei capire come fanno le agenzie di scuola guida a ridurre i tempi dall'iscrizione all'esame in meno di un mese.