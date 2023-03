Via Nuova · Bertinoro

Via Nuova · Bertinoro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery







Recita la segnalazione: "Avvistato esemplare di lupo domenica sera intorno alle 21 in via Nuova, scendendo da Bertinoro, a circa a 200/300 metri dall incrocio con la via Emilia".