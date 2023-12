Recita la segnalazione

Venerdì 22 dicembre ho parcheggiato la mia auto, come faccio da più di 5 anni, per andare a lavoro, in via Vittorio Veneto di fronte all'autoscuola Romagnoli. La riprendo a tarda sera, ritrovandola così, come in foto. Cerco qualcuno che abbia notato qualcosa, visto che vicino all'autoscuola c'è pure un bar