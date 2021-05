Si torna a cantare: i Magic Queen al Teatro Testori

Due imperdibili serate in perfetto stile Queen per riprenderci dal grande digiuno dovuto alla pandemia Covid. Sempre nel rispetto delle regole, appuntamento l'8 e il 9 Maggio, alle ore 19.00 presso il Teatro Testori di Forlì, in via Amerigo Vespucci 13 con i MAGIC QUEEN.

BIGLIETTO UNICO: 15 EURO PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 349 713 81 88

A causa delle restrizioni Covid, è obbligatoria la preassegnazione dei posti con acquisto online. Pagamenti tramite bonifico bancario o PayPal (per altri metodi di pagamento, contattateci).

Per tutte le informazioni chiamare il numero 349 713 81 88 (disponibile anche su Whatsapp), o scrivere una mail a brightonrockevents@gmail.com