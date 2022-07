"Maleducazione e arroganza all'ecocentro"

Recita la segnalazione

Giovedi mattina 14/ 7 /2022 mi reco al ecocentro di via Isonzo per conferire dei rifiuti, mi fermo fuori e mentre aspetto il mio turno sento l'operatore urlare con voce molto alta e brutti toni contro un utente, quando è il mio turno per fortuna mi segue un altro operatore gentile ed educato. Ieri mattina 19 luglio 2022 mi ci reco nuovamente e stessa storia: l'operatore è lì che litiga con un signore di una certa età che ha separato male la roba, con urli disumani. A mio dire proporei a chi di dovere di Alea che riprenda questo operatore che lavora con brutti modi, urla sempre in faccia agli utenti e gli suggerisca di usare l'educazione , che lui non può assumere un atteggiamento cosi arrogante. Scherziamo un comportamento così? ?Dopo tutto l'impegno che ci si mette a fare sta raccolta, si porta in ecocentro che a volte ci sono file interminabili per poi essere trattati così? Poi ci meravigliamo se la gente abbandona la roba? Un suggerimento che mi esce dal cuore di darvi è di inserire persone educate e pazienti,non arroganti, questo contribuirebbe a migliorare molto gli stati di abbandono, perche' se una persona deve arrivare fino lì per essere accolta con urli disumani, non ci torna più, io in primis la volta che provererà ad urlare cosi con me. Mi auguro che saro' ascoltata in questi suggerimenti.