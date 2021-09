"Mancano punti vendita di biglietti del bus nella zona dell'ospedale"

Recita la segnalazione: "Da mesi la zona davanti all'ospedale G.B.Morgani -Pierantoni di Vecchiazzano e' completamente priva di un punto vendita o distributore automatico per i biglietti dell'autobus. Come devono fare le persone a non rischiare una multa, se nemmeno sul bus li vendono? Trovo tutto inaccettabile e vergognoso che di fronte all'unico ospedale di Forli' e dintorni, non si possa usufruire di un semplice biglietto del bus. Cordiali saluti".