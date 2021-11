Mancanza di parcheggi in zona Teatro Fabbri

Recita la segnalazione

Con la presente vorrei segnalare il problema dei troppi parcheggi occupati da cantieri in centro storico, per la precisione nella zona del Teatro Fabbri e Via Sforza. Da residenti siamo abituati a poter lasciare la macchina nei pressi delle nostre case, per chi abita in via Merenda o in via Sforza purtroppo adesso è diventato praticamente impossibile trovare parcheggio a causa dei numerosi cantieri. Nell'arco di due mesi sono stati occupati oltre 20 posti auto, oltre che i posti auto del parcheggio dei musei San Domenico già dallo scorso anno, obbligando i residenti a lasciare le auto nei parcheggi del Parco Urbano o di Via Salinatore. Ci si trova poi nella spiacevole situazione di dover chiedere clemenza ai vigili urbani che vedendo le macchine parcheggiate fuori dalle strisce blu poi provvedono a fare le multe. Chiedo a nome di diversi residenti di quella zona per poter togliere i cartelli di divieto di sosta nelle ore notturne, e quindi dare la possibilità, sempre nel rispetto di chi lavora su quei cantieri di parcheggiare le auto nell'incrocio di via Sforza con via Merenda, all'ingresso di Via Bella e nei tratti chiusi di Via Sforza e via Valverde. Grazie