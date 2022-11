"Mancanza di strisce pedonali alla fermata dell'autobus di Forlimpopoli"

Gallery





Riceviamo e pubblichiamo: "A settembre ho segnalato al comune di Forlimpopoli, ufficio tecnico, ufficio manutenzioni nonchè al sindaco, la mancanza delle strisce pedonali di attraversamento sulla carreggiata, all'altezza della fermata degli autobus presso il Comune di Forlimpopoli, sulla Strada Statale SS9 via Emilia (all'incrocio di Via Nuove Fondine e Via Pagliado) chiedendone la predisposizione vista la pericolosità dell'incrocio nell'attraversamento necessario agli utenti del bus, soprattutto studenti che si recano a scuola a Forlì o a Cesena e ne ritornano. Per la loro sicurezza nell'attraversamento stradale è fondamentale che siano predisposte le strisce pedonali oltre che dovuta segnaletica. Mi hanno risposto che era competenza dell'Anas, così mi sono rivolta telefonicamente e con mail all'ente, che a sua volta mi ha risposto di rivolgermi al Comune di Forlimpopoli in quanto a suo carico.

Pertanto, ho segnalato nuovamente al comune la pericolosità nell'attraversamento della strada per gli utenti del trasporto pubblico, principalmente scolastico, e quindi dei nostri ragazzi minorenni. Purtroppo nessuno mi ha risposto. Mi rivolgo pertanto a voi per poter avere un aiuto, affinchè fra Comune e Anas si capisca chi deve provvedere e che lo facciano quanto prima. Dalle foto si vede che la strada è pericolosa, trafficata e come i nostri ragazzi devono attraversarla senza alcun supporto. Grazie mille per la cortese attenzione".