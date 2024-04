"Mancanze comunicative sui progetti"

Scrivono i segnalanti

Molto interessante la commissione Territorio Ecologia del Comune di Forlimpopoli che si è svolta nel tardo pomeriggio del 16 aprile. All’ordine del giorno progetti importanti per lo sviluppo della città, quali: la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, la realizzazione di un comparto dell’area produttiva Melatello e soprattutto l’accordo operativo per l’insediamento del progetto Amadori. Peccato che quasi nessuno sapesse della riunione e che gli stessi consiglieri di zona fossero totalmente all’oscuro dell’incontro. Da sottolineare che i pochi eletti a cui è stata comunicata l’iniziativa non sono stati omaggiati degli allegati, fondamentali per un’analisi ragionata e obiettiva dei progetti.

Potrebbe essere un errore, un episodio casuale che può sempre capitare. Nulla di tutto ciò! Questa carenza di comunicazione è la prassi corrente dell’amministrazione artusiana che da anni continua a privare i cittadini di quella informazione e di quella trasparenza a cui avrebbero sacrosanto diritto. Infatti, non solo le commissioni risultano secretate, ma lo stesso trattamento subiscono consulte, consigli di zona e consigli comunali. Riteniamo questa situazione, decisamente intollerabile, anche perché alcuni cittadini hanno da tempo diffidato, con tanto di comunicazione protocollata, l’amministrazione a perseverare con questo comportamento lesivo della democrazia partecipativa. Dovremo, forse, rivolgerci alla prefettura per far valere i nostri diritti!?

Consiglieri di Zona Centro Forlimpopoli Stefano Raggi Gian Luca Zanoni Matteo Troiano