Mancata pulizia di rami e foglie

Recita la segnalazione

Giovedì 13 Luglio viale Italia, come parte di Forlì, è stata investita da un temporale che ha causato forti raffiche di vento le quali hanno rotto parecchi rami dei platani. Da cittadino ho spazzato e pulito il marciapiede davanti alla mia proprietà ed ho ammucchiato foglie e rami vicino ad un platano sopra il marciapiede che fortunatamente è abbastanza largo da non creare intralcio ai pedoni. Leggo che si sarebbe fatto un supplemento di pulizia, e me ne vado in ferie. Dopo 10 giorni dal temporale torno a casa e ritrovo la stessa mucchia che avevo fatto, in più con immondizia varia. Inoltre dove erano intervenuti i vigili del fuoco a tagliare i rami pericolanti, era ancora tutto lì con tanto di bandelle bianco rosse. Ora mi chiedo se il Comune ha voglia di controllare il servizio che ha appaltato, e pagato. Ah già dimenticavo il comune è sempre lo stesso a cui ho scritto da alluvionato, e che dopo 2 mesi e mezzo e solleciti non mi ha mai risposto. Il 2024 è molto vicino! E non dimentico...io!