Mancato ritiro dell'umido, un cittadino: "Siamo alle solite..."

Via Marco Briganti · San Martino in Strada

Segnala Giuseppe: "Buongiorno, siamo alle solite, l'operatore Alea senza nessun motivo apparente non ha effettuato lo svuotamento di due bidoni dell'umido svuotando invece tutti gli altri che erano esposti. Chiamando l'apposito numero non fanno altro che ripetere e confermare che provvederanno ad effettuare un ritiro straordinario. Si ma quando? Non è possibile conoscere l'avanzamento della segnalazione. Possibile che non ci sia soluzione? Saluti"