"Mancato ritiro dell'umido in via Zauli Saiani. E con il caldo problemi igienici"

Riceviamo e pubblichiamo: "Da circa un mese il ritiro da parte di Alea della raccolta differenziata dell’umido in via Zauli Saiani in centro storico avviene a singhiozzo. Può capitare che metà della nostra via usufruisca regolarmente del ritiro dell’umido, mentre l’altra metà si debba arrangiare. Con una temperatura di circa 40 gradi, spesso i bidoni dell’umido non vengono ritirati e restano anche diversi giorni fuori dalla porta di casa in quanto sarebbe impensabile riportarli dentro visto il deterioramento degli alimenti. Sono state fatte diverse segnalazioni ad Alea, ma il disguido continua a ripetersi con conseguenti problemi igienici facilmente deducibili. Paghiamo regolarmente le tasse sui rifiuti che sono decisamente salate e non meritiamo un trattamento simile. C’è il rischio che possano arrivare topi o altri animali e purtroppo la situazione, nonostante le nostre proteste, non è migliorata. I civici interessati vanno dal 57 al 51".