"Manutenzione dei fossi mai effettuata in via Lughese"

La segnalazione:

Vorrei segnalare il problema che insorge ad ogni pioggia nel tratto via Lughese dal civico 120 al 130 inerente al fossato lato destro, in direzione Villafranca lato strada. Problema dovuto alla mancanza di manutenzione, una parziale risale al 1984. Il fondo del fosso è molto piú alto delle tubazioni dei passi carrai innalzamento dovuto alla costante caduta di rami di tiglio che fiancheggiano la provinciale. Cosicché l'acqua piovana non riuscendo a scorrere esonda creando pericolo per i mezzi circolanti.