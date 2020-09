In via Campo degli Svizzeri nei pressi di una fermata del bus sono settimane che questo marciapiede è imbrattato di frutti di fico marci che oltre ad essere male odoranti sono anche molto scivolosi. Intanto sarebbe giusto pulire visto che proprio in quel punto c'è anche una fermata del bus e poi visto che la pianta si trova in un'area privata, se una persona scivola e cade e si fa male... chi li paga i danni?