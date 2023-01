"Marciapiede in condizioni scandalose"

Recita la segnalazione

Come da foto scattata oggi giovedì 26 gennaio in via Forlanini davanti all'ospedale Pierantoni di Vecchiazzano, si può notare in che condizioni si trova il marciapiede adiacente, è impossibile camminare per le erbacce e i detriti. Credo che un marciapiede che si trova davanti all'ingresso di un ospedale non vada lasciato in queste condizioni ma perlomeno andrebbe anche asfaltato e tenuto in condizioni dove le persone possano camminare.