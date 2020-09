Come ogni anno nei pressi dalla ex Pre - Vibra in zona Grisignano un tratto di marciapiede è invaso da cespugli di pioppo ed erbacce di ogni tipo al punto da rendere impossibile il passaggio a piedi. Però vedo che nessuno si è accorto del disagio che crea, anche perché per passare devi scendere in strada con il rischio di farti investire. Spero chi di dovere noti la cosa e provveda al più presto.