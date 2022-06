Gallery





Recita la segnalazione: "Problema delle erbacce sui marciapiedi e nei parcheggi a Coriano, una situazione che purtroppo si presenta in tutte le via nella zona della Chiesa di via Pacchioni e strade limitrofe. Nulla da eccepire invece sulle aree verdi. Perché sfalcio delle aree verdi si e ai bordi dei marciapiedi no?"