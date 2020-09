Marciapiedi impraticabili per erbacce e rifiuti abbandonati

Recita la segnalazione:

Ormai ho fatto più e più segnalazioni agli enti preposti, ma è stata effettuata solo la rimozione dei rifiuti (che continuano ad.essere abbandonati). Il marciapiede da entrambi i lati di via Charles Darwin e di un pezzo di via Balzella non​ sono più praticabili per via delle "erbacce", in verità piante e non esagero ma sembra una foresta. Non credo sia possibile una situazione del.genere. Una persona non può essere libera di farsi una passeggiata o di portare a spasso il cane perché è costretto a camminare in strada.