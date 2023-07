Maurizio Maraldi ambasciatore di Pellegrino Artusi a Longiano

Maurizio Maraldi con la poesia "L'arte del buon cibo" in esposizione a Longiano in occasione della mostra allestita dall'associazione Pittori della Pescheria vecchia di Savignano, presidente Wherter Vincenzi, abbinata alle opere d'arte degli artisti soci e di altri poeti nel contesto della Settimana Longianese, ha fatto da Ambasciatore alla sua Forlimpopoli e al suo illustre cittadino Pellegrino Artusi , il quattro Agosto sarà il suo compleanno, recitando la sua poesia di fronte a un numerosissimo pubblico ed elogiando la sua Forlimpopoli invitando i presenti a venirla a visitare e a gustare i meravigliosi piatti dell'Artusi.

"L'arte del buon cibo"

“Con la penna e il calamaio voglio scrivere sto ricettario”. Cosi disse Artusi Pellegrino svegliandosi di buon’ora un bel mattino. “Voglio che un giorno mi possano ricordare come il rè del buon mangiare. E che si facciano a nome mio feste con tavole imbandite di ogni ben di dio”. “Quello che mi appresto a fare è una cosa eccezionale. Non mi limiterò a buttar giù scritti di risotti…carni…contorni e gran soffritti. Ma proverò ogni ricetta con la mia cara…dolce e fedele Marietta. Così che possa tramandare… a chi si appresta ad assaggiare… solo piatti già provati… sopraffini e prelibati.” “Lo dico adesso…e ne son sicuro… sarà un successo nel futuro. Che farà del mio paese… senza fronzoli e tante pretese… il paradiso della scienza in cucina e dell’arte del mangiar bene”.

Maurizio Maraldi