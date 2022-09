Maurizio Maraldi dedica una poesia ad Andrea Dovizioso

Il poeta Forlimpopolese Maurizio Maraldi ha dedicato una lirica al pilota di moto Andrea Dovizioso nel giorno del suo addio a Misano alla Moto Gp per ringraziarlo di tutte le emozioni che ci ha donato in questi anni.

“Ad Andrea Dovizioso” di Maurizio Maraldi.

C’è un numero Quattro nei nostri pensieri – Ha un cuore grande e si è fatto da sé… – Dovi c’è…Dovi c’è…Dovi c’è… – Con fatica…umiltà e tante pretese – è diventato un grande pilota… orgoglio del nostro paese. – Tanti successi ci ha regalato – Emozioni fortissime da restare senza fiato – Con quel suo numero Quattro ha corso anche per noi…. – Ragazzi… Adesso… Tutti in piedi sul divano solo per lui… – Dovi c’è….Dovi c’è…Dovi c’è…“