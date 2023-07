Maurizio Maraldi e Rienzo Garavini in "Poesia e musica" alla Casa di Riposo 'Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli

Riceviamo e pubblichiamo: "Poesia e musica alla Casa di Riposo 'Pellegrino Artusi di Forlimpopoli tutto in sicurezza secondo le vigenti direttive Nazionali anticovid, grazie a Maurizio Maraldi che ha letto le sue poesie in dialetto romagnolo e in Italiano e a Rienzo Garavini che ha sfoderato la sua collezione di dischi originali in vinile anni 50/ 60/70. Graditissima la presenza della sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, che è stata trascinata in uno scatenato "Ballo del mattone". Un momento di svago per gli anziani ospiti dopo il brutto periodo del covid, grazie alla organizzazione della stuttura e alla disponibilità di Maurizio e Rienzo".