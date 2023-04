"Gli studenti devono conoscere il sacrificio del senatore Roberto Ruffilli"

Riceviamo e pubblichiamo: "Tre anni fa, a gennaio, mi rivolsi a ForlìToday per sensibilizzare e suggerire di colmare un “vuoto” di memoria, che avevo constato, tra gli studenti forlivesi in riferimento all'assassinio del professore Roberto Ruffilli. E' arcinoto, che da anni per diffondere la cultura della legalità, vado nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli incontri, prevalentemente vertono sulla mafia siciliana e sui rapporti di lavoro tra me, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma non parlo solo di Cosa nostra: ci confrontiamo sulle regole, diritti/doveri, bullismo e cyberbullismo, Ma, ahimè, constato – come in passato – che appena accenno all'assassinio di Roberto Ruffilli, cala in aula un silenzio tombale: non conoscono affatto quello che accadde. Ne consegue che il mio appello è caduto nel vuoto.

Ma va bene così, evidentemente il sacrificio di Roberto Ruffilli, non deve essere oggetto di studio da parte dei nostri ragazzi: vuol dire che lo apprenderanno attraverso la cerimonia che ogni anno si volge in sua memoria. E, infatti, tra qualche giorno – il 16 aprile – la città di Forlì ricorderà il 35esimo anniversario della morte cruenta del professore Roberto Ruffilli. All'epoca – dipendente della Digos forlivese – fui impegnato a tempo pieno nelle indagini dirette dal magistrato Roberto Mescolini. Concludo dicendo, che proprio quel fragoroso silenzio nelle aule, mi consente di raccontare ai ragazzi l'omicidio di Roberto Ruffilli e devo dire che ascoltano con interesse".