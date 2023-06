"Mi hanno disdetto il volo da Olbia dopo che avevo già prenotato hotel e auto a noleggio"

Spiega una segnalazione relativa ai perduranti disservizi aerei

Ho prenotato un volo di ritorno dalla Sardegna (Olbia) circa 2 settimane fa per le mie ferie di agosto, l’altro ieri dopo che da giorni avevo già prenotato albergo, auto a noleggio e quant’altro mi hanno disdetto il volo senza darmi spiegazioni in merito e senza nemmeno propormi una soluzione adeguata. Ho perso due giorni al telefono con il call center della compagnia poiché l’aeroporto non si è mai degnato di rispondermi una volta nonostante le decine e decine di telefonate.

Alla fine ho concluso con un rimborso che verrà effettuato tra 30 giorni ed ho dovuto prenotare un volo nell’aeroporto di Perugia poiché i prezzi nell’arco di queste due settimane sono raddoppiati.

Mi sembra una situazione assurda. Mi hanno creato un disagio inimmaginabile. Sono molto deluso da questo loro ‘servizio’ poiché essendo di Forlì sarebbe molto comodo, purtroppo pero è già la seconda volta che mi capita una situazione del genere.

A tanti amici e conoscenti stessa situazione anche con voli per altre destinazioni. Credo che non sia sostenibile una situazione del genere, se non riescono a dare un servizio meglio non proporlo che creare disagi inutili a migliaia di persone.