"Mia figlia con la febbre molto alta. Ma dal centralino della Guardia Medica nessuna risposta"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sabato sera verso le 22 avevo la bimba di 20 mesi con la febbre molto alta, difficile da abbassare nonostante fosse trattata con antipiretici già dal mattino. Provo a chiamare la pediatria di Forlì che giustamente a quell'ora non risponde. Allora provo a fare il numero del pronto soccorso, dove non rispondono nemmeno lì, ma parte un messaggio registrato che lascia tutti i recapiti da contattare in caso di necessità, anche solo per un consulto telefonico con un medico, che era quello che interessava a me.

Li ho provati tutti ma nei vari messaggi ci sono gli orari e chiaramente in nessuno rientra il sabato sera. Provo quindi con la guardia medica. Numero del centralino che ti smista la chiamata. Chiamo 7 volte, nell'arco di ore, ultima chiamata alle 2.20 di notte. Il centralino ti risponde di restare in attesa, ma esattamente in attesa di cosa? Della linea che viene interrotta? Perché ogni volta dopo 4 minuti di attesa ti viene detto che a causa della linea intasata bisogna riprovare più tardi. Ora, io ho comunque seguito mia figlia con vari medicinali e aspetterò il lunedi per portarla dal pediatra, ma il pronto soccorso è ovviamente sovraccarico se anche per un semplice consulto non abbiamo possibilità di parlare con qualcuno".