"Mille Miglia di nuovo a Forlì, come è stato possibile dopo 36 anni di oblio"

Giovedì 16 giugno 2022, la gara di regolarità, definita dagli appassionati “ Freccia Rossa”, farà tappa nella nostra Città. Forlì e Piazza Saffi, saranno le madrine e le protagoniste indiscusse di un evento culturale di grande rilievo. La passerella a quattro ruote, ricca di storia, di grande spettacolo e di glamour assoluto, vedrà sfilare le vetture che partecipano alla “corsa più bella del mondo” che saranno, nell’occasione, presentate al pubblico e omaggiate. La corsa di velocità ideata nel lontano 1927, ha sempre attraversato Forlì (periodo bellico a parte), fino al 1957. La nostra città, grazie alla sua fortunata dislocazione territoriale, appresentava in quel tempo, una “sosta tecnica “ naturale. Qui le vetture sostavano circa 15 minuti, i loggiati della Piazza diventavano i box delle scuderie in gara. I piloti si riposavano, i bolidi rombanti venivano riforniti di benzina. Enzo Ferrari a Forlì, era una presenza fissa, spronava i suoi uomini in gara, e controllava le sue vetture. Nel tempo, le gare su strade aperte, vennero abolite.

Nel 1982, la Mille Miglia ritorna a ricalcare le scene sul suo percorso originale come nuova gara di regolarità. Prima a cadenza biennale, poi dal 1987, a ripetersi tutti gli anni. Purtroppo, nel 1986, a causa di un disguido con l’Amministrazione Comunale, in forza in quel periodo, gli organizzatori cancelleranno definitivamente la tappa di Forlì, dal percorso originale. Ma arriviamo ai giorni nostri, per raccontare il come ed il perché si è riusciti, dopo tanti anni e non per caso, a riportare questo straordinario evento nuovamente in Città. Chi scrive, è un cittadino forlivese, appassionato di auto d’epoca, che dal 2019 collabora e fa parte del Comitato Tecnico di Selezione delle auto eleggibili alla Mille Miglia. Nella primavera del 2021,grazie ad una rete di relazioni sociali ed amicali, ho orgogliosamente presentato questo progetto in Comune. Grazie alla squisita disponibilità degli organi istituzionali, Il 16 aprile si è potuto concretizzare con me presente, l’incontro tra il Giuseppe Cherubini, membro della società Bresciana Mille Miglia SRL, e responsabile del percorso Freccia Rossa; Marcello Ferrari, responsabile tecnico di Mille Miglia SRL , con lo staff istituzionale forlivese rappresentato dal vicesindaco Daniele Mezzacapo ,e dalla responsabile delle manifestazioni ed eventi sportivi, Isabella Cicognani. L’incontro cordiale e propositivo ha portato, con grande soddisfazione reciproca, alla concretizzazione del progetto. Dopo 36 anni di oblio, questo evento ricco di contenuti storico-culturali e sociali veramente importanti, ritorna finalmente a Forlì. Non esistono altre paternità, la mia è stata una iniziativa privata, le cose sono andate così. Questo è quanto: lo dovevo a me e alla mia città.

Vittorio Valbonesi

Presidente Commissione Tecnica Nazionale Auto- ASI- Automotoclub Storico Italiano -Torino

Membro del Comitato Tecnico Operativo di Selezione delle auto Eleggibili alla Mille Miglia rievocativa