Mobili abbandonati in Via Silvio Corbari

Via Silvio Corbari · Cà Ossi

Via Silvio Corbari · Cà Ossi

Recita la segnalazione: "Mi reco a fare la spesa e sorpreso noto mobili da cucina, spesso in quella posizione ci sono grosse mucchie di rifiuti e altro, ma addirittura mobili da cucina senza che nessuno se ne accorga sembra quasi impossibile, certo che con tutte quelle finestre che ci sono magari qualcuno ha visto e una segnalazione sicuramente sarebbe giusta, fossi in chi ha messo quei mobili non dormirei tranquillamente, magari qualcuno ha visto e allora sono guai. Meglio una chiamata ad Alea senza problemi che un abbandono con il rischio di una multa2.