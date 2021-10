"Spari verso la mia abitazione, sono stato investito da una pioggia di pallini di piombo"

Recita la segnalazione

Vorrei segnalare l'ennesimo episodio di spari verso un'abitazione con caduta di pallini sulla persona, da parte di cacciatori, l'ultimo dei quali si è verificato sabato intorno alle 9,30. Questa mattina mi trovavo a una decina di metri da casa nostra, quando a seguito di due spari sono stato investito da una pioggia di pallini di piombo. L'accaduto è particolarmente preoccupante in quanto gli spari non sono stati preceduti dal battito d'ali e dallo starnazzio del fagiano in fuga. Ho riscontrato anche l'abbattimento di piccoli cartelli, appositamente messi per indicare le distanze di rispetto. Nonostante le richieste di maggior attenzione, comunicate verbalmente più volte, alcuni cacciatori dell'Azienda Faunistico Venatoria, continuano da anni, a disattendere le norme sulle distanze di rispetto dalle abitazioni, spesso approfittando della presenza di nebbia. Vorrei mettere in evidenza il pericolo a cui si va incontro, semplicemente trovandosi intorno a casa, come avvenuto nella giornata di oggi.

In secondo luogo ricordare che l'area geografica oggetto di questa segnalazione fa parte di quelle zone da decenni in via di abbandono. Inoltre chi, nell'intenzione di mettere in atto coltivazioni biologiche, volesse proteggere i propri terreni da possibili fonti inquinanti, dovrebbe fare i conti con tutto il piombo sparato in anni e anni di esercizio venatorio. Simili accadimenti non fanno altro che disincentivare coloro si prendono cura di parti di territorio così fragile. Purtroppo le leggi vigenti rendonono estremamente difficoltoso il divieto di caccia sul proprio fondo, nel caso specifico alcune normative capestro permettono addirittura di includere coattivamente i fondi agricoli privati, proprio come in questo caso. Il fatto è stato segnalato ai Carabinieri Forestali che intensificheranno i sopralluoghi nella zona.