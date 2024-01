Trovato in una borsa chiusa e legato, il micio Balù non ce l'ha fatta: "Ora cerchiamo i colpevoli"

Riceviamo e pubblichiamo un triste aggiornamento: "Balù il gattino ritrovato a Villagrappa legato per le zampe dentro ad una borsa chiusa, e che ha poi riabbracciato la propria famiglia nella nottata tra lunedì e martedì è morto. Non sono servite purtroppo le cure del veterinario e dei suoi amorevoli genitori. Il gatto era scomparso il 7 novembre scorso. Ringrazio ancora anche a nome dei proprietari che hanno condiviso l'annuncio. E comunque non è ancora finita qui. Perché adesso cerchiamo i colpevoli del deplorevole gesto. Faremo battute serrate alla caccia dei criminali. Chi sa' parli".

Massimo