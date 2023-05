Motorizzazione Forlì, un'odissea di mesi per un "Gianluca" al posto di "Gian Luca" sulla patente

Scrive il lettore

Mesi fa ho seguito il passaggio dell'auto di mio padre mi sono accorto, dopo ben 35 anni, che il nome sulla mia patente è stato scritto in maniera errata, tanto che il PRA di Forlì non ha potuto terminare l'operazione. Per poter concludere il passaggio, mi invitavano a recarmi alla Motorizzazione di Forli (perchè di loro competenza) e qui comincia la mia odissea che ancora non è terminata. La motorizzazione è aperto al pubblico solo tre ore al giorno e ti invitano a fare tutto in via telematica (anche attraverso il www.portaledellautomobolista.it), il problema è che tale portale non funziona e qualsiasi data inserisco dice che non ci sono orari a disposizione (ho tentato di prenotare ad ottobre 2023 senza esito). Li richiamo e mi dicono che il portale non funziona e quindi di inviare una mail per prenotare l'appuntamento.

Faccio notare che ho già spedito due mail, e la riposta è "sa noi andiamo in ordine di ricezione". Passano i giorni e non mi arriva nessuna risposta per l'appuntamento. Stanco di questa situazione per mio conto cerco su internet le informazioni per velocizzare il tutto, e invio Pec direttamente Ministero delle Infrastrutture e Mobilità, spiegando l'errore sulla mia patente (il mio nome è GIAN LUCA, come in tutti i documenti, ma sulla patente è trascritto GIANLUCA). Di conseguenza il libretto di circolazione della mia auto che dovrà essere modificato. Dopo qualche giorno avviene il miracolo, tanto che da Roma mi avvisano che a Forli in tempi brevi mi verrà fissato appuntamento. Mi reco finalmente alla Motorizzazione di Forli convinto che verrà tutto risolto, ma quando spiego che deve essere modificato anche il libretto di circolazione, l'impiegato mi dice "Ah ma questa è la pratica per la patente, per il libretto bisogna fare un'altra trafila". Gli spiego che so già quali moduli dovranno essere riempiti e sono pronto con PAGO PA a pagare i bolli, ma lei rimane ferma nella sua posizione nonostante sia l'ultimo utente e quindi non avrei fatto aspettare nessuno.

Quel giorno erano 3 impiegati allo sportello e viene fatto entrare un cliente alla volta (quindi si mantengono le disposizioni Covid, quando perfino l'OMS ha dichiarato finita l'emergenza, ma evidentemente in qualche ufficio fa comodo lavorare mantenendo certe procedure). Alla data attuale sto ancora aspettando un appuntamento (dopo una settimana dal cambio patente) e non so quando mi verrà dato. Credo che nel 2023 certe situazioni debbano essere cambiate. Se volete fare tutto in maniera telematica ben venga (ma almeno fate funzionare i vostri portali) P:s se fosse capitato a qualcuno che non "mastica" internet quanto dovrebbe attendere per un semplice documento (del quale non ho la minima colpa se me lo hanno trascritto erroneamente)?

Gian Luca Minotti