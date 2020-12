Mozziconi di sigaretti gettati negli spazi verdi

Recita la segnalazione

Diverse sigarette gettate nelle aiuole del cupolone del centro commerciale "Punta di Ferro". Non è colpa assolutamente dei responsabili del centro commerciale, che è impeccabile sotto il punto di vista dell'igiene, e immagino che sia difficile per loro correre dietro e rimediare in continuazione. Considerato che viviamo da decenni nell'epoca del consumismo, fra i vari oggetti (spesso inutili) che si vendono in massa, perché non progettare una infinità di "portacicche e cenere" da borsa dalle più svariate forme e colori?