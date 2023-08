Multata per l'accesso in Ztl: "Ma il cartello non è visibile"

Recita una segnalazione:

Sono costretta a segnalare il comportamento scorretto del comune di Bertinoro nel rispetto dei cittadini. Mia figlia qualche settimana fa ha ricevuto una multa per accesso a ZTL nel comune di Bertinoro. La ragazza mi ha giurato di non avere visto il cartello. In effetti il cartello della ZTL è stato posizionato in un punto assolutamente non visibile. Chi vuole recarsi alla piazzetta panoramica proprio difronte al comune, sia per ammirare lo splendido panorama, sia per cenare nei ristoranti della zona, sia per lavorare in tali ristoranti e proviene dalla Strada provinciale 65 chiamata anche Via Saffi, deve svoltare a destra per via Giuseppe Mazzini.

La curva, in quel punto è a gomito e in salita. Indovinate dov'è il cartello ZTL? È posizionato sulla destra della curva, dietro ad altri cartelli stradali, lì in alto. Quando un automobilista in quel punto svolta a destra, deve porre attenzione a non falciare qualcuno, guardando la strada, non guardando in alto. Ed è fatta, oramai è passato ed è entrato in ZTL. Ho segnalato la cosa ai vigili ma mi hanno detto di dirlo all' ufficio tecnico. Ho chiamato l' ufficio tecnico e mi ha liquidato dicendo che la posizione del cartello è stata decisa da una riunione in Comune.... quindi va bene così... e mi ha chiuso il telefono in faccia. Io volevo solo segnalare di mettere il cartello in una posizione più visibile. Decisione presa da persone poco attente e superficiali. La multa io l' ho pagata e la considero una offerta estorta dal Comune di Bertinoro.

Nicoletta