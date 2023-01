Recita la segnalazione: "Il centro di Forlì preso di mira da vandali con scritte fatte con le solite bombolette spray. Come si vede dalla foto scattata venerdì mattina in via F. Corridoni, uno dei tanti punti imbrattati dai vandali. Per queste persone l'educazione ed il rispetto delle cose altrui mi pare non esista proprio".