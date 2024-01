"Nel 2024 c'è ancora chi non ha capito che ci sono anche altre forme di vita"

Riceviamo e pubblichiamo: "Leggo con rammarico che nel 2024, in piena era di globalizzazione/new economy/ 5G / green economy Appaiono persone che non si sono accorte che esistono altre forme di vita, ad esempio i cani. Arrivando persino a vietare legittime forme di convivenza Quando si incontrano Cani problematici o pericolosi, ci si ricordi che il responsabile è l'essere umano che ne avrebbe in carico la tutela, e la gestione in sicurezza. Perché i cani essendo animali intelligenti (pur in assenza di razionalità) se gli viene insegnato a comportarsi a modo, essi imparano!! A differenza degli esseri umani. Troppo facile dare sempre la colpa al cane o all animale".