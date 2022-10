"Non c’è mai fine al peggio: tra i rifiuti anche un water e bottiglie piene di urina"

Recita la segnalazione: "Tutti i giorni c’è una “sorpresa “ vicino alla ex scuola Piero Maroncelli oltre le “solite” bottiglie di vetro rotte e l’immondizia che invade la strada, adesso spuntano anche water e bottiglie piene di urina, qualche giorno fa anche un escremento umano sulla strada. Tutti rifiuti del solito gruppo di ubriachi che si ritrovano al mattino e fino a sera fanno schiamazzi bisogni ovunque e schifo in generale. È una strada che si fa per portare i bambini all’asilo, tutti i giorni la faccio per portare i miei figli a scuola e proprio ieri il più grande mi ha detto mamma quella signora ha i pantaloni giù e fa la pipì. È disgustoso ma nn si fa nulla al riguardo passano i vigili o chi viene chiamato quando fanno a botte ma dopo mezz’ora è la stessa storia. Nn credo nn ci sia modo di fare qualcosa".