"Non c'e' solo il dissesto dei marciapiedi in via Fulceri"

Recita la segnalazione: "Anche le strade in viale della Resistenza, via Piero Gobetti, via Don Giovanni Minzoni, via Amendola, Via Italia Libera, strade dove non ci sono nemmeno i marciapiedi, le radici dei pini hanno sollevato l'asfalto e il solo andare in bici e' estremamente pericoloso (verificato di persona), presentano dissesti. Figuriamoci a piedi e pensiamo alle persone anziane che ci abitano. L'assessore Petetta potrebbe farci un giro in bici, e se mi invita lo accompagno volentieri. E non sono le uniche strade dissestate, forse nemmeno le peggiori. Un altro tratto di strada pericolosissimo per le bici e' il tratto di via Domenico Bolognesi tra via Decio Raggi e via Medaglie d'Oro dopo i lavori e l'asfaltatura. Oltre al fondo sconnesso il traffico notevole.... E' sufficiente fare qualche giretto in bicicletta per rendersi conto. Anche queste strade sono da inserire nei prossimi lavori. I locali cittadini (pedoni e ciclisti) ringraziano". (foto tratta da Google Maps)