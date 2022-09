"Non ho pagato due bollette, energia tagliata. Ma sono invalido e nel frigo ho medicinali salvavita"

Riceviamo e pubblichiamo: "Sono stato considerato moroso dalla società con cui ho un contratto di energia elettrica per non aver pagato due bollette. Ho acquistato un mini appartamento in classe A4 che utilizza solo energia elettrica: sono un invalido al 75% e in frigo ho farmaci salvavita che hanno bisogno di rimanere ad una temperatura di 4 gradi. Sono due giorni che rientro a casa è trovo la luce staccata per superamento di kW. Faccio presente che negli ultimi mesi ho ricevuto bollette per 400 euro più 97 euro più 317 euro. Fortunatamente lavoro, ma ho un mutuo e devo vivere. Ho una bambina da mantenere. Cosa faccio? mi ammazzo o mi trasformò in soldi visto che sino ad oggi non ho mai avuto problemi con la società?"