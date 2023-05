"Il Comune lava le strade e l'addetto mi butta l'acqua dentro casa dalle finestre: di nuovo allagata"

Recita la segnalazione:

Il Comune manda a pulire le strade e l'addetto ha pensato bene di buttarmi l'acqua dentro le finestre. Sono veramente esasperata. Si sono lavati la bocca che volevano aiutarci inserendo mia mamma di 90 anni in una struttura, poi alla fine avevano deciso di portarla all'ospedale di Modigliana, dove la situazione è peggiore di Forlì. Per fortuna l'ha ospitata mia figlia. Fate a meno di aiutare se non siete in grado. E soprattutto risparmiate le allerte se poi non siete in grado di gestirle.