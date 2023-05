"Non m hanno accettato un pagamento col pos al bar e nella gelateria accanto"

Recita la segnalazione

E' certamente un disservizio per il consumatore non poter pagare con il Pos, dopo aver fatto quasi 20 minuti di fila ti viene detto che non puoi pagare con la carta di credito. Stessa cosa con la gelateria accanto al bar dove non accettano carte di credito solo contanti, La legge prevede l'obbligo per esercenti e professionisti di accettare i pagamenti con carta di credito o bancomat a partire da 5 euro e che il POS è obbligatorio.