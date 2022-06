Non svuotato il bidone dell'indifferenziata

Via Gradara, 16 · Cava-Villanova

Recita la segnalazione: "Segnalo un disservizio da parte di Alea. Il primo giugno presso la via in cui abito dovevano passare per lo svuotamento del bidone dell’indiferenziata, cosa che è stata fatta, ma saltando il mio bidone. Appena mi sono accorto dell’accaduro ho chiamato Alea che mi hanno detto che sarebbero passati. Ad oggi ancora il bidone è pieno e volevo chiedere questi disservizi quanto devono durare e quanto ci costano a noi utenti?"