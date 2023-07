Le Nozze d'Oro di Giovanna e Renzo, 50 anni fa il "Sì" alla chiesa di Fornò: "Siete l’esempio da seguire"

Riceviamo e pubblichiamo:

"21.07.1973. Giovanna e Renzo si sposavano nella chiesa di Fornò a Forlì e 50 anni dopo sono orgogliosi di festeggiare le nozze d'oro. A volte nn ci si sofferma troppo sul significato di matrimonio; a volte un anello al dito è solo carineria; a volte per moda, a volte perchè si teme di non arrivare a dire il fatidico "Sì". Poi passa il tempo, quel poco tempo che divide le coppie e separa quel fatidico "Sì" per tutta la vita, forse perchè non pronti a vivere e condividere tutto ciò che la vita ci offre.

Ma, ci sono loro, Renzo e Giovanna, che arrivano al traguardo delle nozze d'oro pronti per urlare ancora una volta il fatidico "Sì". Questi sono i successi della vita. Essere orgogliosi di vivere, di crescere e di formare un futuro con la persona che si ama. Siete l’orgoglio dei vostri figli, siete l’esempio da seguire che rende onore al vero significato del sacramento del matrimonio. Con l’augurio che sia solo un piccolo traguardo perchè la vita vi continui ad offrire salute, gioie, felicità e futuro assieme. Congratulazioni per il vostro percorso".