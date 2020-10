Recita la segnalazione:

La campagna vaccinazione antinfluenzale è appena partita e già i medici di base del Nucleo Cure Primarie Forlì 4 disdicono gli appuntamenti, presi anche con largo anticipo, per la vaccinazione antinfluenzale delle categorie a rischio, in quanto le dosi di vaccino nella loro disponibilità sembrano essere di gran lunga inferiori al numero delle richieste inviate. Il personale non sa comunicare se e quando arriveranno altre dosi. Situazione allucinante.