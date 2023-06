"Della nuova piazza della Fratta non sa di niente"

Recita la segnalazione: "A parte che la nuova piazza della Fratta non sa di niente, trovo assurdo e vergognoso avere distrutto le due bellissime aiuole, con tanto di ulivo e fiori presenti in zona antistante la nuova piazza. Praticamente la cosa più bella della Fratta. Pura follia: oltretutto le due aiuole, che saranno cementificate e "piallate", non arrecavano alcun "disturbo" alla nuova piazza, chiamiamola cosi'. Concludo segnalando che la nuova piazza della Fratta è piatta e praticamente un parcheggio, simile alla precedente, anzi peggio. Si sperava che per esempio a lato destro della nuova piazza fosse fatta una piccola gradinata creando un palco, utile per concerti, teatro e quant'altro. Niente: piattume totale, con oltretutto la distruzione dell'aiuola che con i suoi fiori dava una nota di vivacità (servendo anche come piccola rotonda all'accesso al parcheggio. Questa opera inutile e dannosa (piazza di Fratta Terme) si aggiunge al precedente della piazza Novelli a Bertinoro: sostituzione di una piazzetta deliziosa con la statua si Ermete Novelli al centro, con degli 'escrementi' cementizi di nessuna utilità ed antiestetici, con lo spostamento della statua a lato? Quasi di fronte ad una porta di condominio. Soldi buttati via. Sarebbe bastato piantare qualche altro albero e mettere tre quattro romantiche panchine".

Sergio Samori